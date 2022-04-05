Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

05.04.2022 22:17
Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin, hayati sağlık sorunları yaşamasının üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin, hayati sağlık sorunları yaşamasının üzüntüsünü hissettiklerini belirtti.

Bakan Koca, "Acil Tıp Teknikeri Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş Nisa bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. Acil Tıp Teknikeri Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Olayın geçmişi

İstanbul'un Pendik ilçesinde 29 Mart'ta boş arazide terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Olay yerine giden sağlık ekibinin içinde yer alan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebek, ambulansla Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine kaldırılmıştı.

Nisa bebek, 30 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bakımevine gönderilmesinin ardından 31 Mart'ta solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle hastaneye tekrar kaldırılmıştı.

YORUMLAR
500
Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı Pendik'te 3 aylık bebeğini sokakta terk eden anne tutuklandı Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı

Fahrettin Koca, Pendik, Mart, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:28 "Öldü" denilen Nisa bebek için Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama geldi: Hastaneye kaldırıldı, durumu takip ediliyor
22:20 Cumhurbaşkanı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı geçti! Belediyeden açıklama geldi: Hiçbir ilgimiz yoktur
22:08 TFF'ye başvuruda bulunuldu! Süper Lig'de bir maç daha tekrar edilebilir
21:34 Miras kavgasında kan aktı: 3 ölü
21:19 Aksaray'da inşaat işçisi genç, annesini ve ağabeyini öldürüp mezarlıkta intihar etti!
21:11 Tarihi Harput Kalesi'nden düşen 16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi!
21:08 Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e maaş bağladı!
21:01 Ukrayna lideri Zelenski SİHA'lar için Türkiye'ye teşekkür etti!
20:30 Fatih Terim'in, TFF başkanlığı için önünde bir engel var
20:15 Koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 12 bin 213 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 22:38:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca'dan Nisa Mihriban bebek açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement