Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan "Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan 'Öğretmenler Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan "Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Koca, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Kalemin kılıçtan üstün olduğu öğretisinin hüküm sürdüğü bir medeniyetin temsilcisi olarak çocuklarımızın içindeki cevheri sabır ve yetkinlikle ortaya çıkaran ve onu işleyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmeler Günü'nü kutluyorum." ifadelerine yer veren Koca, Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz başta olmak üzere bilgi ve irfan aktarmak için ülkenin dört bir yanına giderek şehit düşen öğretmenleri saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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