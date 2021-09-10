Sağlık Bakanı Koca'dan okullarda yapılacak PCR testine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını belirtti.

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