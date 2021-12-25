Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de özellikle de kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de yayılmaya başladığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, kalabalık illerde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu bildirdi. Hatırlatma dozunun daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Koca, "Bu varyant ek bir kişisel tedbir gerektirmiyor. Hastaneye yatışlarda belirgin bir artış yok. Maske, mesafe kuralı ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Bilindiği gibi Covid-19 salgını boyunca virüsün birçok varyantı bilim dünyasıyla birlikte sık sık toplumların da gündemine yerleşti. Korona virüsün Omicron varyantı da bunlardan biri oldu. Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'dan fazlası artık Omicron kaynaklı. Omicron varyantına karşı etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde! Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)