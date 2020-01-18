Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."