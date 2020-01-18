Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."
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