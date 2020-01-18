Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:04 Kaynak: AA
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