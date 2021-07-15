Sağlık Bakanı Koca'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'deki sel felaketinde 6 kişinin can verdiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rize'de dün saat 19.22'de yaşanan sel felaketinde ilk ambulansın olay yerine saat 19.40'ta ulaştığını belirtti.

Felakette 14'ü 112 ambulansı, 6'sı UMKE timi olmak üzere toplam 64 sağlık personelinin görevlendirildiğini vurgulayan Koca, "Afette 6 kişi can verdi, 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor, 1 kişi tedavi altında." ifadelerini kullandı.