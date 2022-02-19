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Bakan Koca:  Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok! - Son Dakika

Bakan Koca:  Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!

19.02.2022 21:05
Bakan Koca:  Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok!

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" dedi.


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Fahrettin Koca, Medya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca:  Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok! - Son Dakika


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