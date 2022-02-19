Bakan Koca:  Çalışıyoruz, kaybedecek zaman yok! - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarıyla ilgili "Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından sağlık çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!" dedi.