Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 18.00'de gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00'de buluşmak üzere."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca'dan 'salgınla mücadelede simge bir gün' paylaşımı Açıklaması - Son Dakika