Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Samsun'da hastane ziyareti

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Bakan Koca, Samsun Valiliğindeki programının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hematoloji bölümünü ziyaret eden Koca, burada tedavi gören hastalarla sohbet etti. Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alan Bakan Koca, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Koca, daha sonra hastaneden ayrılarak Samsun Sağlık Müdürlüğüne gitti.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş