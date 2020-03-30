SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN, SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YALANLAMA - Son Dakika

Caner ÜNVER/ Ankara DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada koronavirüs salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi.