Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyadaki iddialara yalanlama
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada koronavirüs salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada koronavirüs salgınına ilişkin verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Sosyal medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi.
- Ankara
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 03:23 Kaynak: DHA
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