Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli personele müjde
Son Dakika Politika Haber

Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli personele müjde

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır gündemde olan sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli personele müjde, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun zamandır gündemde olan sözleşmeli sağlık personelinin sabit pozisyonda zorunlu çalışma süresinin 6 yıldan 4 yıla düşürüldüğünü açıkladı.

Uzun zamandır Sağlık Bakanlığının gündeminde olan sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alındı. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli çalışan sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak. Bu vesileyle sağlık personelimizin özlük hakları ile ilgili önemli bir kazanım sağlanmasına destek veren TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine, sağlık çalışanlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:57 Kaynak: İHA
baka, tbmm, sağlık bakanı, fahrettin koca, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de Muhafazakar Partili Başkan, Greenpeace üyesini yaka paça dışarı attı Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:45:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli personele müjde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]