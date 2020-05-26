Sağlık Bakanı Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.

Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.