Sağlık Bakanı Koca'dan teşekkür paylaşımı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan teşekkür paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutakabatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti

Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor

Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak

14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı

Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak

Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Başka koronavirüs türü ile karşılaşabiliriz

EGM'den sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere sağlıkta şiddet yasası teşekkürü

Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil