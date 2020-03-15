Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması

13 dakika önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: AA
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