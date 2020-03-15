Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca'dan umreden gelenlere yönelik tedbir açıklaması Açıklaması
13 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:
"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."
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