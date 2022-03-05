Sağlık Bakanı Koca: "TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Sağlık Bakanı Koca: "TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

05.03.2022 20:53
Sağlık Bakanı Koca: "TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yapılıyor. Sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yarın yapılacak olan TUS sınavı öncesi sınava hazırlanan hekimlere başarılar diledi. Koca, TUS sınavına ilişkin önemli gelişmeleri hatırlattığı paylaşımında, "TUS Sınav Merkezi sayısı artırıldı. 14 ilde 15 merkezde sınav yapılacak. Artık, adayların sınava girmek için Ankara veya İstanbul'a gelme zorunluluğu yok. TUS Sınavında, Ulusal Çekirdek Tıp Eğitimi Programından gelecek soru oranı artırıldı. Önümüzdeki sınavlarda oran kademeli şekilde artmaya devam edecek. Tıp Fakültesindeki eğitim, TUS'a hazırlanmada esas olacak. Özellikle hasta çeşitliliğinin fazla ve eğitim kadrosunun güçlü olduğu kliniklerimizde TUS kontenjanları artırıldı. Böylece asistan nöbetlerinde rahatlama olacak. Bakanlık kadrosuyla üniversitelere atanan asistanların mağduriyeti giderilecek. Kadro farklılığından kaynaklanan eşitsizlikler en kısa sürede kaldırılacak" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

YORUMLAR
500
Bakan Koca: Maske risk durumunda şart Bakan Koca: Maske risk durumunda şart

Tıpta Uzmanlık Sınavı, Fahrettin Koca, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum' - Son Dakika


Son Dakika
20:28 Ukrayna Gizli Servisi Rusya ile müzakere eden heyette bulunan parlamenteri öldürdüğü iddiası!
20:25 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 9 maçta sadece 2 kez kazandı!
20:17 Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin 3. turu pazartesi günü yapılacak
20:15 Akrep Nalan son yolculuğunda yalnızdı! Sanatçı dostlarından büyük vefasızlık
20:07 Rusya-Ukrayna savaşı zamları tetikliyor! Vatandaş markette stokçulukla karşılaştı
19:48 Türkiye'de 5 Mart günü koronavirüsten 32 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 174 kişinin ise vefat ettiği öğrenildi
19:44 Konya-Galatasaray maçında Gomis kendi yaptığı harekete şaştı kaldı! Bir anda topu eline aldı
19:37 Domenec Torrent, kadro tercihiyle ilgili konuştu: Hayatımda ilk kez görüyorum
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 21:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: "TUS sınavına hazırlanan hekim arkadaşlarıma başarılar diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement