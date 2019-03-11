Sağlık Bakanı Koca'dan Zonguldak'ta Esnaflara Ziyaret
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta esnafları ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak
'ta esnafları ziyaret etti. Bakan Koca, caddede gördüğü çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyareti sonrası Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan
ve beraberindekiler ile birlikte Gazipaşa
Cadesi'nde esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerinde Dr. Ömer Selim Alan'a destek isteyen Bakan Koca, esnafların tam desteğini aldı. Caddede gördüğü çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirip hediye veren Bakan Fahrettin Koca, AK Parti
Seçim Bürosu'na da girerek vatandaşları selamladı. Belediye başkan adayı Selim Alan'a destek isteyen Bakan Koca, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:14 Kaynak: İHA
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