Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı Ziyareti) Türkiye'nin Geleceğini Takip Ettiğini, Gündemi...
1 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı ziyareti) Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm."
Sağlık Bakanı Koca: "( Deniz Baykal
'ı ziyareti) Türkiye
'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA
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