Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı Ziyareti) Türkiye'nin Geleceğini Takip Ettiğini, Gündemi...

Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı Ziyareti) Türkiye'nin Geleceğini Takip Ettiğini, Gündemi...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Deniz Baykal'ı ziyareti) Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm."

Sağlık Bakanı Koca:
Sağlık Bakanı Koca: "( Deniz Baykal'ı ziyareti) Türkiye'nin geleceğini takip ettiğini, gündemi yakinen bildiğini ve gelecekten umutlu olduğunu gördüm."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:21 Kaynak: AA

Türkiye, Deniz Baykal, fahrettin koca, Politika
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