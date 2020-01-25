Sağlık Bakanı Koca - Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca - Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca - Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ merkezli depremde ölü sayısının Doğanyol'da 4 ve Elazığ'da 15 olmak üzere toplamda 19'a yükseldiğini, ve bu sayının artabileceğini söyledi.

Bakan Koca, depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunduğu esnada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Doğanyol'da 4, Elazığ'da 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Koca, Malatya'da yaralanan 221 kişiden 5'i dışında tamamının taburcu edildiğini, Elazığ'da da 551 yaralıdan 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 50'sinin tedavisinin sürdüğünü aktardı.

Koca, "19 vatandaşımızı kaybettik. Malatya'da 221, Elazığ'da 551 yaralımız var. Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımızın olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca - Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

fahrettin koca, Doğanyol, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:51 Kaynak: AA
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