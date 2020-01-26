Sağlık Bakanı Koca: "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca: "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi"

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi. Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu. - ELAZIĞ

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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