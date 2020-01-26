Sağlık Bakanı Koca: "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, depremde enkaz altından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" dedi. Bakan Koca, depremden yaralı olarak kurtarılanların durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Yaralıların hiçbirini kaybetmedik, kritik durumda yaralı yok" açıklamasında bulundu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın programında depremzedeler için rekor bağış toplandı
Yeşil Bölge'ye atılan bazı füzeler ABD Büyükelçiliği'ne isabet etti! Son Dakika: Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da 7,5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:52:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]