Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE...

16 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik." - ANKARA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, fahrettin koca, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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