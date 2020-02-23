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Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE...
16 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik."
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Depremden hemen sonra Van'a 25 ambulans, bir helikopter ambulans ve 13 UMKE ekibimizi sevk ettik." - ANKARA
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