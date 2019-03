Sağlık Bakanı Koca: "Devlet Kirasını Ödemeyecek Değildir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleriyle ilgili, "5 yıl süre sonunda biz serbest ihale ile herhangi başka bir firmaya açık bir şekilde ihale edebiliriz. Ne Sağlık Bakanlığı ne Maliye Bakanlığı borç yüklenim anlaşması imzalamadı. Biz sadece vereceğimiz kiradan sorumluyuz, her halde devlet kirasını da vermemezlik yapmayacak" dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aralarında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın da olduğu Ankara'daki medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nda Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini anımsattı. Koca, kaliteli bir sağlık hizmetine erişilebilen bir Türkiye olmayı ve 82 milyon vatandaşın sürdürülebilir bir hizmet almasını hedeflediklerini söyledi.



Ankara Şehir Hastanesi'ne ilişkin bilgi veren Koca 3 bin 711 yatak kapasitesi olduğunu belirterek, branşlara göre Genel Hastanesinin 586 yatak, Kalp ve Damar Hastanesinin 470, Nöroloji Ortopedi Hastanesinin 506, Çocuk Hastanesinin 555, Kadın Doğum Hastanesinin 518, Onkoloji Hastanesinin 598, FTR 300, YGAP 100 yatak kapasiteli olduğunu aktardı. Koca, hastane bünyesinde 700 yoğun bakım ile 131 ameliyathane olduğunu da ekledi.



"Van ve Erzurum'a da şehir hastanesi kimliği getiriyoruz"



Koca, yeni dönemde şehir hastanelerinin fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren, araştırma ve üniversitenin de içinde bulunduğu, hastanın başka bir hastaneye sevk edilmediği bir noktaya ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti. Van ve Erzurum bölge hastanelerinin de yatırım anlamında eksikliklerinin tamamlanarak, şehir hastanesi kimliğine getirildiği bilgisini veren Koca, sağlık hizmetinin zirvede yapıldığı sağlık üssünün adının "şehir hastanesi" olacağını kaydetti. Koca, yeni dönemde özel sektörü kamuya dahil edecek bir sinerji oluşturmak istediklerini belirterek, farklı SUT uygulamalarıyla nitelikli insan kaynağını istihdam etme yani özel sektöre gitmesini önemle anlamında bir yaklaşım içerisinde olacaklarını vurguladı.



Ulaşım sorunu konusu: "Gayret içindeyiz"



Konuşmasının ardından temsilcilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şehir hastanelerinin büyüklüğü konusunda vatandaştan gelen eleştirilere ilişkin, "Türkiye'de düne kadar 15 bin metrekareyi geçen özel sektör hastaneleri yoktu. Özel sektör birçok hastanenin ruhsatlarını satın alma pahasına büyüme yolunu tercih etti, küçük hastaneler her geçen gün devre dışı kaldı. Geçen gün ihtisaslaşma ve branşlaşma ihtiyacını şehir hastaneleri öne çıkarıyor. Büyük ölçekli yapılarda bir yerden bir yere geçiş sorunları oluyor. Fakat mimaride her bloğun ayrı ayrı girişi söz konusu. Biz kendi içinde de hastayı bir yerden bir yere taşımayı çok pratik yapmak istiyoruz. Taksiyle bir yere gitmek gibi taşıma sistemleri ve yürüyen bantları yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum, bu konuda da bir gayret içindeyiz" diye konuştu.



"Katılım payını daha çok poliklinik hizmetlerinden alıyoruz"



"Biz geleceğin dünyasının hastanelerini inşa ediyoruz" diyen Koca, şehir hastanelerindeki ilave ücret konusunda da bilgi verdi. Koca, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan bir geri ödeme sistemine sahip olduğunu belirterek, "82 milyonunu sistemin içinde barındıran ve hastadan dünya ölçeğinde en düşük katılımı alan bir sağlık sistemine sahibiz. Biz acil hizmetlerinden, yoğun bakım hizmetlerinden, yatan hastalardan, ameliyat edilen hastalardan, laboratuvardan ve görüntülemeden katılım payı almıyoruz. Katılım payını daha çok poliklinik hizmetlerinden alıyoruz. Bu pay gelir amaçlı değil, tamamen talep ve istismarı önlemeye yönelik bir katılım payı. Katılım payı ile bir gelir oluşturmaktan öte vatandaşın cebinden daha az paranın çıktığı bir hedef içindeyiz. Dışa bağımlılığımızı da her geçen gün azaltır hale gidiyoruz. Yerlileşme ve millileşme için çok yoğun bir gayret içinde olacağız" dedi.



"Personel sorunumuz yok"



Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nin hizmete girdiğinde 7 bini sağlık personeli olmak üzere, 12 bin personelin çalışacağını aktararak şuanda 2 bin sağlık personelinin aktif olarak çalıştığını söyledi. Koca, "Personel olarak bir sorunumuz yok" diye belirtti.



Görüntüleme hizmetlerinde zaman kaybına yönelik de çalışıldığını dile getiren Koca, vatandaşa hizmeti daha nitelikli verebilmek için randevu sisteminin daha aktif olmasını arzu ettiklerinin altını çizdi. Koca, "Şuanda randevu ile gelen hasta sayısı yüzde 27'lerde. Biz bunu bir takım farklı yaklaşımlarla ve özendirerek, hastanın randevu sistemiyle gelişini sağlamayı hedefliyoruz" mesajını verdi.



"Borç yüklenim anlaşması imzalanmadı"



Şehir hastaneleriyle ilgili olumsuz bir yaklaşım olduğunu belirten Koca, "Kullanım bedeli dediğimiz sabit bir rakam var, buna kira dediğimiz. 5 yıl süre sonunda biz serbest ihale ile herhangi başka bir firmaya açık bir şekilde ihale edebiliriz. 5 yıllık süre içinde örneğin görüntülemede SUT üzerinden yüzde 70'e kadar yüzde 40, yüzde 70'den sonrası için bir yüzde 40 daha indirim sağlanıyor. Bunun dışında ne Sağlık Bakanlığı ne Maliye Bakanlığı borç yüklenim anlaşması imzalamadı. Biz sadece vereceğimiz kiradan sorumluyuz, her halde devlet kirasını da vermemezlik yapmayacak" diye belirtti.



Eski hastanelerin yeri ne olacak?



Şehir hastanelerine taşınan hastanelerin yerlerinin ne olacağı sorusu üzerine Koca, eski hastaneleri sağlık ve eğitim amaçlı kullanmayı hedeflediklerini paylaştı. Koca, "Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Şehir Hastane'sinin olduğu ve Halk Sağlığı ve benzeri laboratuvarların bulunduğu bu lokasyonu daha da genişleterek burayı bir sağlık vadisi yapmak istiyoruz. Bununla ilgili arazi konusunda adımlar atıldı. Bilkent'te sağlığa odaklanmış bir teknokent yapısı oluşturulacak. Ar-Ge ve üretimi sağlayan, bin dönümden aşağı olmayan bir yapı olacak" müjdesini verdi.



Toplantının ardından Bakan Koca temsilcilerle birlikte hastane maketi üzerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Devamında hastanenin bazı birimleri ziyaret edildi. - ANKARA

