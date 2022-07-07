Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi

07.07.2022 13:48

Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede...

Ekrem Karakaya'nın cenazesinin getirilmesi

Ekrem Karakaya'nın yakınlarının tabuta sarılması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Karakaya'nın kardeşlerine taziyede bulunması

Cenazeye katılanların taziye evine doğru gidişi

Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın naaşı Kayseri Develi Devlet Hastanesinden alınarak taziye evine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi.

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Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı Konya'da silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi memleketi Kayseri'ye uğurlandı DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ DOKTOR KARAKAYA'NIN CENAZESİ MEMLEKETİ KAYSERİ'YE GETİRİLDİ
Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Ekrem Karakaya, Kayseri, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi - Son Dakika

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