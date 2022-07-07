Sağlık Bakanı Koca, doktor Ekrem Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi

Bakan Koca'nın camiye gelişi KAYSERİ - Konya 'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın naaşı Kayseri Develi Devlet Hastanesinden alınarak taziye evine getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Karakaya'nın kardeşlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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