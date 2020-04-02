Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:
"Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile telekonferans görüşmesi yaptık. Avrupa'da pandemi politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirttik. Sayın Kluge, veri paylaşımına değindi, DSÖ'nün Türkiye'nin uygulamasını emsalsiz bulduğunu söyledi."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:34 Kaynak: AA
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