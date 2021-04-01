Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek - Son Dakika

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek

01.04.2021 09:41
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek, System.String[]

Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü'nün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya brifingine, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca davet edildi. Koca'nın brifing'i bugün saat 18.00 - 19.00 arasında gerçekleştirilecek. Canlı yayına DSÖ'nün "Kovid-19 web sitesi" ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Sağlık Bakanı Koca, medya brifinginde, COVID-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak.

SALGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ YER EDİNEN KİŞİLER EŞLİK EDİYOR

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını ile birlikte Birleşmiş Milletler'in sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı. Zaman zaman DSÖ Genel Direktörü'ne bu medya brifinglerinde Covid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri de eşlik ediyor.

BU HAFTA BAKAN KOCA DAVET EDİLDİ

Bu haftaki brifinge 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca davet edildi. Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Covid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing bugün saat 18.00 -19.00 arasında gerçekleştirilecek.

DSÖ, TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde attığı adımlarla dünyaya örnek oldu. Özellikle filyasyon ekibinin yoğun çabası, birçok yabancı yayıncı kuruluşun dikkatini çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü, Ekim 2020'de yayımladığı raporda Türkiye'yi örnek ülke olarak göstermişti. Türkiye, salgının başladığı günlerden bu yana vatandaşlarına sahip çıkma konusunda da adından söz ettirdi. Koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kalan binlerce Türk vatandaşı da özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

DÜNYADA BİR İLK OLABİLİR: NAZAL AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yapımı üzerinde çalıştığı nazal aşıya ilişkin bilgi vermiş şunları söylemişti: "2020 Mart ayında desteklemek üzere yazı yazdığımız bir yazı. Bakanlık olarak. Bu nazal aşının hem preklinik hem klinik safhalarını Bakanlık olarak destekliyoruz. Bu aşının sadece araştırma değil; üretim safhasını da biz destekliyoruz. Bu salgının üst yolunum yolundan girişini önleyen ve girişi önlediği için bulaşıcılığı da önleyen bir aşı olarak biliyoruz. Hayvan çalışmaları bitti. Araştırma için üretim hazırlıkları yapıldı. Üretimi önümüzdeki zannediyorum iki üç hafta içinde bittiğinde gönüllülere de hızla Ankara Şehir Hastanemizde faz-1 çalışmasını başlatacağız. Ayrıca tek doz uygulaması için de üzerinde çalışıyoruz. O durum daha erken gündeme gelebilir."

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek

Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek - Son Dakika


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