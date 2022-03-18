Sağlık Bakanı Koca, DSÖ toplantısı kapsamında özel görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca, DSÖ toplantısı kapsamında özel görüşmelerde bulundu

18.03.2022 18:32
Sağlık Bakanı Koca, DSÖ toplantısı kapsamında özel görüşmelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık ve Göç Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında özel görüşmeler yaptığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık ve Göç Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında özel görüşmeler yaptığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ Sağlık ve Göç Yüksek Düzeyli Toplantısı kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcı, Libya Başbakan Yardımcısı mevkidaşlarımız, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, DSÖ Bölge Direktörleri ve ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ile özel görüşmeler yaptık." ifadesini kullandı.

Koca, paylaşımında, görüşmelerde çekilen fotoğraflardan oluşan bir video klibe de yer verdi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Fahrettin Koca, Twitter, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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