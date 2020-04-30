Sağlık Bakanı Koca, DSÖ'ye Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesini anlattı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen ve dünyada canlı yayınlanan DSÖ haftalık bilgilendirme toplantısı, Genel Direktör Dr. Tedros Ghebreyesus'un açılış konuşmasıyla başladı.

Genel Direktör Ghebreyesus, ülkelerin aldıkları önlemleri yavaş yavaş kaldırmaya başladığına dikkati çekerek, bu konuda temkinli olunması gerektiğini, önlemlerin kaldırılması için erken olduğunu vurguladı.

Toplantıda sunum yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da DSÖ olmak üzere tüm küresel paydaşlarla iş birliğini en üst düzeyde devam ettirdiklerini belirtti.

Koca, "Biz her zaman güçlü bir DSÖ'ye olan ihtiyacın altını çizdik. Bu eşi benzeri görülmemiş tehdit karşısında, dayanışma en önemli silahımızdır. Bu süreçte, çatışmaları, karşıt görüşleri bir kenara bırakıp ilk olarak çözüme odaklanmalıyız. Bu zorlu günleri atlattıktan sonra ise nerede yanlış yaptığımızı hep birlikte değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki güncel vakaların durumunu aktaran Bakan Koca, tedavide başarılı sonuçlar alındığını, ölüm oranının düşük kaldığını, vaka artışının da yavaşladığını kaydetti.

Toplam test sayısının şu ana kadar 991 bin 613'ü bulduğunu, dünkü günlük test sayısının 43 bin 498 olduğunu bildiren Fahrettin Koca, Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu anlamda da çok önemli bir kapasite geliştirdiğimizi düşünüyorum. Erken tedavi protokolleri sayesinde hastalığın pnömoniye doğru ilerleme oranını yüzde 60'dan yüzde 12'ye düşürdük. Tedavinin ileri safhalarında entübasyon için acele etmeyerek hastalara yüzüstü pozisyonda hızlı akım oksijen tedavisi vererek olumlu sonuçlar aldık. Entübe edilmeyen hastaların iyileşme oranlarında anlamlı bir yükseklik yakaladık. Buna paralel olarak yoğun bakıma giren hastalarda vefat oranı da progresif bir şekilde yüzde 58'den yüzde 10'a düşüş göstermiştir. Filyasyon çalışmalarıyla ortalama 44 saatlik bir süre içinde temaslıların yüzde 99'una, yani yaklaşık 455 bin kişiye ulaşıldı."

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin son 10-15 yıldır sağlık sisteminde gerçekleştirdiği yapılanmayla bu tür bir pandemiye cevap verebilecek yapısal kabiliyetler kazandığını söyledi.

Sağlık bilişim teknolojilerinin önemli olduğunu vurgulayan Koca, "Alınan tedbirlerle Türkiye ilk ölüm vakasından sonra 30'uncu günde pik seviyesini yakalamıştır. Ülkemiz virüsün en geç girdiği ülkelerden birisi olmuş, piki erken dönemde yakalamıştır. Vaka-ölüm oranı bakımından da Avrupa'nın düşük ülkelerinden birisi olmuştur. Bu iniş trendini sürdürmek adına ülkemiz, tedbirleri bir süre daha devam ettirme niyetindedir, düşük rakamlara kanarak rehavete kapılmayacaktır." değerlendimelerinde bulundu.

Sunumların ardından DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, üye ülke bakanlarının sorularını aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ, olası bir ikinci dalgaya yönelik hazırlık yaptı mı?" sorusunu yöneltti.

DSÖ, üye ülkelerin sorularına yazılı yanıt verecek.