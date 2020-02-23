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Sağlık Bakanı Koca: "Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi"
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:16 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Dün ve önceki gün, 8 İran vatandaşı hastalık bulgularının olması nedeniyle ülkemize girişleri verilmedi"
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