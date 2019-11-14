Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
6 saat önce
İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:56 Kaynak: AA
İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
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