Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü

6 saat önce

İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

İnsanların sağlık kontrolünden geçmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan döner dönmez, Lindsey Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi
ABD'de bir liseye otomatik silahla baskın yapıldı: 1 ölü 5 yaralı İnsanlıktan utandıran görüntüler! Zihinsel engelli öğrenci, öğretmeni tarafından darp edildi Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:17:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca - Dünya Diyabet Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]