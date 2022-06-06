Bakan Koca'dan, '6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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