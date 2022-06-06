Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca , 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca'dan, '6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü' paylaşımı - Son Dakika

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