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Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada koronavirüse yönelik spesifik, bulunmuş bir antiviral ilaç henüz yok."
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada koronavirüse yönelik spesifik, bulunmuş bir antiviral ilaç henüz yok."
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:04 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Dünyada koronavirüse yönelik spesifik, bulunmuş bir antiviral ilaç henüz yok."
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