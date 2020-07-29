Sağlık Bakanı Koca: "Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Dünyanın beklediği ikinci dalga dönemine daha iyi geçiş yapmamız, bugünleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Risk devam ediyor."

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 05:23

Kaynak: AA

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