Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca: 'Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmadı' - Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmadı"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmadı"(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmadı"
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Ankara'da koronavirüs paniği devam ederken, Sağlık Bakanı'ndan açıklama geldi Son Dakika: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı koronavirüse yakalandı Son dakika: Koronavirüse yakalanan İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın canlı yayında terlediği anlar ortaya çıktı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı