Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durumu ağır olan vatandaş bulunmadığını söyledi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elazığ depremiyle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, son gelişmeleri aktardı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam 1607 kişinin hastanelere müracaat ettiğini belirterek, "Hastanelerde tedavileri devam eden 86 vatandaşımız var. 18 vatandaşımızın yoğun bakımda tedavilerine devam ediliyor. Durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Enkazdan çıkarılırken bazı yararlılarımızın olduğu malum. Özellikle çadırlarda ve yerleşim yerlerinde acil ikinci basamak sağlık hizmeti vermek üzere yaygın sahra üniteleri açmaya başladık. Bütün ilçelerde mobil sağlık ekipleri hizmet vermeye devam ediyor. İl merkezinde acil ikinci basamak sahra üniteleri var. Bunları daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Taburcu ettiğimiz hastalara evde bakım hizmetine başladık. Çadır ve toplu alanlarda kronik hastaların tespitini ve ilaca erişimini sağladık. Ayrıca psikososyal destek planlandı" dedi.



Koca, "Sağlık durumları hakkında bilgi vermem gerekirse Azize Çelik'in gene durumu iyi tedbir amaçlı yoğun bakımda tedavisi devam ediliyor. 2,5 yaşındaki Yüsra Yıldız ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavileri devam ediyor. Yüsra'nın bacaklarında ezikleri vardı ödem nedeniyle tedavisi yapıldı. Annesinin yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor" dedi.



UMKE, 112 Acil ve destek ekipleri dahil sahada 2 bin 620 kişinin hizmet verdiğini belirten Koca, "Bütün hastanelerimizde sağlık hizmeti verme anlamında yeterli olduğumuzu, herhangi bir sağlık kuruluşumuzun depremden hasar görmediğini ve özellikle yaralılarımızın başta şehir hastanesi olmak üzere üniversite hastanemizde tedavi edildiğini söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.



Koca, Dünya Sağlık Örgütü yönetimine de hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Depremin olduğu ilk andan itibaren Elazığ'a tüm ekiplerimizle hareket ettik. 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları titizlikle yapmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla Elazığ merkez sivrice ve maden de 50 yıkık binamız mevcut. 308 ağır hasarlı, 150 de orta hasarlı binamız mevcut. Bu binalarımızdan 22 tanesi acil yıkılacak binalardan oluşuyor. İçine girmeye izin vermeyeceğimiz binalardan ibaret. Dün itibarıyla yıkımlarını başlattık. Arama kurtarma çalışmalarımı tamamlanmak üzere. Sürsürü Mahallesinde yıkılan Dilek sitesi yanında bulunan hasarlı binaların da tespitlerini yapmaya başladık. 9 binada ağır hasar binaların tespitini yaptık. Bu binaların da yıkılması gerektiği ortaya kondu. Bu bölgede 184 daire riskli durumda. Amacımız Kartal'da olduğu gibi en geç Şubat sonu temelini atıp yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmektir. TOKİ ile toplamda 400'e yakın konutu öncelikli olarak evleri yıkılan vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Kendilerinin de uygun bulması halinde bu hazır konutlara vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde taşıyacağız" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise devletin milletin yanında olduğunu belirterek, "Bütün imkanlar seferber edilmiştir. Bugün itibari ile tüm depremden etkilenen bölgelerde de adliye hizmetleri verilmeye başlamıştır. Tüm cezaevindeki mahkum ve tutukluların sağlık durumları iyidir etkilenen olmamıştır. Deprem esnasından itibaren TCK anlamında suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturmalar büyük bir titizlikle devam etmektedir" dedi. - ELAZIĞ