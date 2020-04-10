Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu