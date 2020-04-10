Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını... - Son Dakika

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Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, e-Devlet üzerinden başvuranlara şu ana kadar 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:18 Kaynak: AA
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