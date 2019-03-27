Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na Konuk Olacak

Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA

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