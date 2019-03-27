Sağlık Bakanı Koca, Editör Masası'na Konuk Olacak
1 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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