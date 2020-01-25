Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde...

46 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: " Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir."

fahrettin koca, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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