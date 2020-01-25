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Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde...
46 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: " Elazığ'da 30'a yakın göçük altında vatandaşımız olduğunu biliyoruz, depremde ölü sayısı artabilir."
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