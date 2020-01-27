Sağlık Bakanı Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: '(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam...

13 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "( Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var."

fahrettin koca, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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