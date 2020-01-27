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Sağlık Bakanı Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam...
13 dakika önce
Sağlık Bakanı Koca: "(Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var."
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:30 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "( Elazığ'daki deprem) Hastanelerde yatarak veya yoğun bakımda tedavileri devam eden 86 yaralımız var."
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