Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır."

fahrettin koca, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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