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Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır."
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:42 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Elazığ ve Malatya'da mevcut 137 ambulansa 170 ambulans ilavesi yaptık. Ayrıca uçak ve helikopter ambulansımız da hazır."
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