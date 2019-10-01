Sağlık Bakanı Koca: "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale...
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Sağlık Bakanı Koca: "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:48 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Elektronik sigaranın satılması, ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapılıyor."
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