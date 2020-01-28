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Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin...
6 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."
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