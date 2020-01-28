Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: 'Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin...

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız."

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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