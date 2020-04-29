Sağlık Bakanı Koca: "Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428" - Son Dakika
Son Dakika Genel Sağlık Bakanı Koca: 'Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428' - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz.

Sağlık Bakanı Koca: "Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Korona virüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Başarı hepimizin ve hepimiz çok iyi biliyoruz mücadelemiz bitmedi. Mücadele kesintiye uğramadan muntazam devam etmektedir"

"Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Başarının tamamını özetleyecek olursak; tedbir, tespit, hızlı tedavi diyebilirim"

"Türkiye'de şu ana kadar hasta kayıp oranı yüzde 2,58'dir. Salgındaki vefat oranı ile ülkemiz Avrupa'daki en düşük vefat oranına sahiptir"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından kamera karşısına geçen Bakan Koca, Covid-19 salgınında gelinen noktayı değerlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınında Türkiye 50 günü geride bıraktı. İlk vakanın 11 Mart'ta görülmesiyle birlikte Türkiye'nin durumunu da paylaşan Koca, "Korona virüs mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Başarı hepimizin ve hepimiz çok iyi biliyoruz mücadelemiz bitmedi. Mücadele kesintiye uğramadan muntazam devam etmektedir. Taviz vermezsek sonucu kısa sürede alabiliriz" diye konuştu.

Bakan Koca, salgın boyunca vatandaşların endişelerini anladığını vurgulayarak, "Ramazan ayındayız. Ramazan'ı hiç alışık olmadığı şekilde yaşıyoruz. Eskiden olduğu gibi aileler, dostlar şimdi bir araya gelemiyor. Sakin ve mütevazı iftar sofraları kuruluyor. Hastalığa karşı her gün yeni güzel haberler alıyorsunuz. Salgın tüm dünyada 210 ülkeye yayılmıştır. Geçen yılın Aralık ayında salgının bu noktaya geleceği akıllardan geçmiyordu. Türkiye sağduyusunu tam zamanında ortaya koydu. Acilen bir operasyon merkezi kuruldu. 15 Ocak'ta bulaşıcı hastalığa karşı bir rehber yayımladı" ifadelerini kullandı.

Vakaların ortaya çıktığı ilk günden, bugüne kadar gelinen noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini paylaşan Bakan Koca, "Dünkü veriler itibariyle dünyada toplam 3 milyon 152 bini aşkın korona virüs hastası bulunmakta. Hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünyada 218 bini geçmiştir. Ülkeler bazında; Can kaybının 59 bini aştığı Amerika'da dün 25 bini aşkın yeni vaka açıklanmıştır. Sadece New York'ta dün 521 kişi hayatını kaybetmiştir. Bizden çok önce salgının başladığı İngiltere'de son 24 saatte açıklanan vaka sayısı 3 bin 996, hayatını kaybeden insan sayısı ise 586'dır. Son 1 gün içinde İtalya'da açıklanan yeni vaka sayısı 27 bin 298, hayatını kaybeden insan sayısı 871'dir" diye konuştu.

Covid-19 tedbirleri kapsamında virüsün Türkiye'ye girişinin belirli oranda ertelendiğine bir kez daha değinen Koca, "Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Başarının tamamını özetleyecek olursak; tedbir, tespit, hızlı tedavi diyebilirim" dedi.

Filyasyon hakkında da açıklamalarda bulunan Koca, "Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür. Filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak yaptık. Güncel veriyle söylersem sahada görev yapan filyasyon ekibi sayısı 5 bin 849'dur. Bu ekipler bugüne kadar hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişiyi tespit etmiştir. Her vakaya ortalama 4 buçuk temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 99'una yani neredeyse tamamına ulaşılmış ve takipleri yapılmıştır. Bugüne kadar filyasyon ekiplerinin ulaşarak takip yaptığı kişi sayısı ise; 464 bin 434'tür" diye açıkladı.

İlk günden itibaren özverili çalışarak Covid-19 salgınına karşı tecrübe kazanıldığına değinen Koca, "Acil olmayan, ertelenebilir durumda hastalarımızı erteleyip hastenelerimizi pandemiye uygun hale getirdik. Yatak doluluk oranlarımızı yüzde 60'lardan yüzde 30'lara indirdik. Sağlık alt yapımızın bu şekilde olması bize kontrolün elimizde olması gücünü verdi. Yayılımı önlerken başarılı tedaviye zemin ve imkan oluşturduk. Türkiye hastalığın yayılmasına karşı elde ettiği başarının aynısını tedavide de göstermiştir. Süreç içinde tecrübe kazandıkça ve yeni sonuçlar elde ettikçe Covid-19 hastalığına yaklaşımda önemli değişikliklere gittik. Hekimlerimiz ve Bilim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda tüm dünya için önemli değişikliklere gittik" ifadelerini kullandı.

Covid-19 tedavisinde doğrudan virüse etkili bir ilacın halihazırda geliştirilmediğini söyleyen Koca, "Tüm vakalarda tedaviye erken aşamada başlamanın bir sonucu olarak hastalarımızda zatürreye gidiş oranı azalmış durumdadır. Bu yaklaşımla Türkiye'de vakaların pnömoniye dönülme oranı yüzde 70'ten yüzde 15'e büyük bir düşüş gerçekleşmiştir. Pnömoni kritik bir durumdur. Covid-19 hastalarında pnömoni oranı ne kadar düşerse ölüm oranı da o derece düşer. Bilim insanlarımız yol gösterici yayınların içindedir" dedi.

Türkiye'de kişi başına düşen hekim ve hemşire sayısının az olmasına rağmen çizilen başarılı tablo için sağlık çalışanlarını tebrik eden Koca, "Türkiye'de şu ana kadar hasta kayıp oranı yüzde 2,58'dir. Salgındaki vefat oranı ile ülkemiz Avrupa'daki en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80'nci sırada yer almaktadır. Günlük Koronavirüs Tablosu'nunda hızlı bir iyileşme görüyoruz. Olumsuz her gösterge geriliyor. İyiye işaret eden her şey daha fazla dikkat çekiyor. Eğer tedbirlere uyulmasaydı, bugünkü başarıyı yakalayamazdık. Hekimlerimiz bu başarıyı kişi başına düşen hekim sayımız az olmasına rağmen elde etmiştir. Hemşirelerimiz de aynı şekilde kişi başına düşen hemşire sayısı az olmasına rağmen elde etmiştir. Sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri ve göstermeye devam edecekleri özveri için müteşekkiriz" dedi.

Günlük açıklanan Koronavirüs Tablosu'nda her geçen gün daha iyi gidildiğine değinen Koca, tedbiri elden bırakmamak gerektiğini söyledi. Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık iki kat fazla olduğu bir noktadayız. Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar kazandığımız başarıyı 3 faktör sağlamıştır. Bu faktörlerden ilki sizsiniz. Bu faktörlerden ikincisi; hastalarla temas etmiş kişilerin taranmasıdır. Üçüncüsü; tedaviye olabildiğince erken başlamamızdır. Salgının başlangıcında Türkiye virüsün ülkeye girişini geciktiren az sayıda ülkeden biri olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasi irade, tam bir koordinasyon içinde tedbirlere destek verdi. Güçlü sağlık sistemimiz ve fedakar sağlık personelimiz bu süreçte güçlü dayanağımız oldu. 5'inci haftada hastalığın seyri değişti. Unutmamalıyız; 11 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin başarı noktası değildir. Önümüzdeki günler, eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz bir başarı değildir. Tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır. Aramızda hala virüsü taşıyan ve yeni tanı konan insanlar var. Hastalık bitmedi. Mücadele devam etmelidir. Elbette hayatta normale yaklaşarak devam edecektir. İnanıyoruz ki; her gün bir önceki günden daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarından gelen soruları da cevaplayan Bakan Koca, uzun bir aradan sonra enfekte olan sağlık çalışanlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Koca, "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca: Enfekte olan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 07:03 Kaynak: İHA


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