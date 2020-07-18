Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, "Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" uyarılarında bulundu.
(Özge Bozo/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 21:50 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı - Son Dakika
Son Dakika 21:34 Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı