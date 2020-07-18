Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, Erzurumspor taraftarını uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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