Son Dakika Haberleri: Sağlık Bakanı Koca Eskişehir'e Geliyor

Sağlık Bakanı Koca Eskişehir'e Geliyor

15 dakika önce

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın Eskişehir'e geleceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca Eskişehir'e Geliyor, System.String[]
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın Eskişehir'e geleceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca, Eskişehir'de çeşitli programlara katılacak. İlk olarak Valiliği ziyaret edecek olan Bakan Koca, ardından Şehir Hastanesinde ambulans teslim törenine katılarak hastane çalışanlarıyla öğle yemeği yiyecek. Şehir Hastanesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesini de ziyaret edecek olan Bakan Koca, Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluştuktan sonra Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeği yiyecek.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın programlarının ardından Ankara'ya hareket etmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:52 Kaynak: İHA

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