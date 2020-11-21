Sağlık Bakanı Koca: "Evde geçirdiğiniz zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamanın bu akşam saat 20.00'de başlayacağını hatırlatarak vatandaşları evde kalmaları için uyardı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Akşam 20.00'de evde olalım. Kısıtlama başlıyor. Evde olmak, ailece zaman geçirmek için fırsat, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza karşı ise bir sorumluluk. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak."