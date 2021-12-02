Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması...
02.12.2021 18:16
Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.
Sağlık Bakanı Koca: "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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