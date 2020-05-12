Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir" dedi.

"MASKE, SOSYAL MESAFE OLMADAN KORONA RİSKİNDEN SİZİ KORUYAMAZ"

Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabından, 11 Mayıs'ta Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı paylaşıp vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Virüsün maskeye rağmen bulaşabileceğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın"

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 141 bin 475 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 894 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 45 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 98 bin 889 hasta iyileşerek taburcu edildi.