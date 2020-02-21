Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Koca: 'Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım... - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım...

7 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.

Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eve hapsolan Çinliler, kağıt paraları uçak yapıp pencereden atıyor
Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 oranında düştü Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:32:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]