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Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım...
7 saat önce
Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:26 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca: "Gelecek hafta Çin'e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda tıbbi yardım malzemesi ve ekipman göndermeyi planlıyoruz."
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